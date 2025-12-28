Accidente en Ruta 32: Bomberos reciben reporte de personas atrapadas

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

El Cuerpo de Bomberos recibió el reporte de una colisión entre vehículos en la Ruta 32 con personas atrapadas en el lugar.

Se desconoce la cantidad de personas afectadas, pero el reporte recibido indica “varios afectados”, según detalló la Benemérita.

El accidente ocurrió en Ruta 32, 800 metros después de Río Sucio, en el sentido hacia San José.

Las unidades de emergencia, tanto de Bomberos, como de Cruz Roja, se encuentran en ruta para determinar lo sucedido.

La emergencia se produjo al rededor de las 5:00 p.m. de este domingo.

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