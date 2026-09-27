Accidente en Ruta 27: Ambulancia de la CCSS colisiona y deja heridos graves

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Un accidente grave se produjo la madrugada de este domingo en la Ruta 27, específicamente en el sector de Atenas.
La emergencia se dio en el kilómetro 33 hacia Caldera a las 12:43 a.m. de este domingo. Se trató de la colsión entre una microbús de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y un vehículo liviano.
Se reportaron inicialmente cuatro pacientes involucrados, uno de ellos prensado. Dos pacientes se encontraban en condición estable, uno fue trasladado en condición urgente al Hospital de Alajuela y otro en condición crítica al Hospital del Trauma.
La situación fue atendida por una unidad de Soporte Básico, dos unidades de Soporte Avanzado y una unidad de Rescate.