Accidente en Ruta 27: Ambulancia de la CCSS colisiona y deja heridos graves

Fecha de publicación: 27 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de septiembre de 2026

Un accidente grave se produjo la madrugada de este domingo en la Ruta 27, específicamente en el sector de Atenas.

La emergencia se dio en el kilómetro 33 hacia Caldera a las 12:43 a.m. de este domingo. Se trató de la colsión entre una microbús de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y un vehículo liviano.

Se reportaron inicialmente cuatro pacientes involucrados, uno de ellos prensado. Dos pacientes se encontraban en condición estable, uno fue trasladado en condición urgente al Hospital de Alajuela y otro en condición crítica al Hospital del Trauma.

La situación fue atendida por una unidad de Soporte Básico, dos unidades de Soporte Avanzado y una unidad de Rescate.