El joven liberiano Eddy González Jarquín, de 22 años, perdió la vida la madrugada de este domingo en un accidente de tránsito ocurrido en el peaje de Río Segundo, en Alajuela.

González, vecino de barrio Pedro Hernández y exjugador del Municipal Liberia en 2022, estudiaba actualmente en San José.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que el percance se registró alrededor de las 2:55 a. m., cuando el vehículo en que viajaba colisionó contra la estructura de la caseta de cobro.

Mortal accidente en Alajuela.

En el sitio falleció el joven futbolista, quien en apariencia conducía el automóvil. Su acompañante, una mujer de apellido Muñoz y 19 años de edad, resultó gravemente herida y fue trasladada en condición crítica al Hospital San Rafael de Alajuela.

El cuerpo de González fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia. Las causas del accidente permanecen bajo investigación.