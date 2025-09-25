Un aparatoso accidente de tránsito se registró este jueves en la autopista Bernardo Soto, Ruta 1, a la altura de la empresa Dos Pinos en Alajuela.

De acuerdo con los reportes preliminares, una persona que viajaba en motocicleta quedó atrapada entre una buseta y un vehículo pesado.

Mortal colisión en la Ruta 1. Foto: corresponsal Roger Soto.

En apariencia, la persona habría impactado la parte trasera de la buseta y posteriormente fue arrollada por el camión, lo que le provocó la muerte en el lugar de los hechos bajo el puente peatonal de la zona.

La víctima aún no ha sido identificada por las autoridades.

Agentes de la Policía de Tránsito mantienen el sitio acordonado mientras se realizan las diligencias de levantamiento del cuerpo y se coordinan labores con la Policía Judicial.

El accidente ocasiona importantes presas en la ruta hacia el centro de Alajuela, por lo que las autoridades recomiendan a los conductores tomar vías alternas.