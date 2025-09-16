La Cruz Roja Costarricense informó sobre una emergencia que atendieron la tarde del lunes en el sector de Grecia.

Según destacan las autoridades, en el lugar se habría presentado un accidente en un juego mecánico durante las Fiestas Patronales.

Cruz Roja afirmó que atendió la escena, en donde se atendieron a 3 personas. Estas requirieron ser trasladadas a centro médico.

Una menor de 6 meses en condición urgente.

Un hombre adulto en condición crítica.

Una mujer adulta en condición urgente.

Para la atención de la emergencia, la Cruz Roja movilizó 2 unidades básicas.