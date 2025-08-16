12 días tuvieron que transcurrir para que retiraran el autobús involucrado en el accidente múltiple en Garabito, el pasado 3 de agosto.

En dicho suceso 30 personas estuvieron involucradas, sin embargo, solo una de las víctimas que viajaba en uno de los vehículos que colisionó contra el autobús, perdió la vida.

El autobús no contaba con autorización para brindar transporte público, según confirmó el Consejo de Transporte Público (CTP).

La unidad portaba placas particulares y no estaba inscrita para ofrecer servicios remunerados de traslado de personas.

Fotografía Raquel Vargas

Hechos

Una colisión múltiple entre autobús, un carro liviano estilo pickup y una motocicleta ocasionaron que 4 personas salieran expulsadas hacia un guindo de 50 metros.

Los hechos ocurrieron en el sector de Puntarenas, Garabito, Jacó de la entrada de Villa Caletas, 300 metros hacia Punta Leona el pasado 3 de agosto.

Posibles cargos

El conductor de este autobús podría pasar 8 años en la cárcel, si se comprueba que hubo negligencia de su parte al conducir un vehículo en mal estado mecánico. Así lo explicó el abogado especialista en tránsito William Anderson.

Asimismo, podría enfrentar una inhabilitación de hasta 3 años para conducir, según lo establecido por el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), y responsabilidad civil por los daños causados a las víctimas y sus familias.

Fotografía Raquel Vargas

En colaboración con Allan Madriz.