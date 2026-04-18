Accidente en Batán deja un fallecido y un menor grave

Fecha de publicación: 30 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 29 de octubre de 2026

Un violento choque frontal entre una motocicleta y un vehículo liviano cobró la vida de un hombre adulto esta tarde en la comunidad de El Cenízaro de Batán, Matina. El incidente movilizó de inmediato a las unidades de emergencia hacia la zona del Caribe.

Al llegar al sitio, el personal de la Cruz Roja de Batán confirmó que el conductor de la motocicleta ya no presentaba signos vitales. Por su parte, un menor de edad que también viajaba en el vehículo de dos ruedas resultó con heridas de consideración y fue trasladado en estado crítico a la clínica de la localidad.

Las autoridades de tránsito manejan la hipótesis de que uno de los vehículos invadió el carril contrario, lo que provocó el impacto directo.

No se descarta que el exceso de velocidad y una maniobra imprudente por parte de uno de los conductores fueran los factores determinantes en esta fatalidad.

Actualmente, el paso por la carretera se encuentra totalmente cerrado, mientras oficiales de la Fuerza Pública custodian la escena en espera de la llegada de los agentes judiciales de Batán para realizar el levantamiento del cuerpo y dar inicio a la investigación formal.

Información del corresponsal Reyner Montero