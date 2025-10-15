Un motociclista de aproximadamente 29 años resultó con lesiones de gravedad luego de sufrir un accidente este miércoles en Curridabat.

El hecho se dio específicamente debajo del puente peatonal de la autopista Florencio del Castillo, cuando en apariencia el hombre se habría volcado en su motocicleta.

La emergencia se reportó a las 8:12 a.m., según confirmó la Cruz Roja Costarricense, que desplazó una unidad avanzada al sitio para atender la emergencia.

Al llegar, los socorristas encontraron al hombre con lesiones importantes en el tórax y una herida abdominal severa.

Por la gravedad de sus heridas, fue trasladado en condición crítica (categoría roja) al Hospital Calderón Guardia.

Las causas del accidente se mantienen bajo investigación por parte de las autoridades correspondientes.