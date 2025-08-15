(Copenhague, Dinamarca, AFP) Una colisión entre un tren y un vehículo agrícola en Dinamarca dejó un muerto y varios heridos, informó el viernes la policía, sin precisar la gravedad de las lesiones.

“Una persona murió y varias resultaron heridas en un accidente ferroviario cerca de Bjerndrup”, en el suroeste del país, escribió la policía en un comunicado.

Foto: AFP.

Dos personas fueron trasladadas en helicóptero, señaló sin dar más detalles sobre su estado.

El accidente, cuya causa no se precisó, involucró a un tren rápido y un vehículo agrícola.

La agencia ferroviaria nacional, Banedanmark, indicó en X que la colisión se produjo en un paso a nivel.

Foto: AFP.

Según medios de comunicación locales, al menos dos vagones del tren que cubría la ruta entre Copenhague y Sønderborg descarrilaron.

La compañía ferroviaria DSB, que operaba el tren, afirmó que había unas 95 personas a bordo, entre ellas alumnos de una escuela de Sønderborg, según informó la prensa.