Una mujer perdió la vida la tarde de este martes tras un accidente de tránsito en el sector de Tamarindo en Santa Cruz, Guanacaste.

La Cruz Roja Costarricense confirmó recibir la alerta del caso a las 12:20 p.m.

Al llegar a la escena abordan a una mujer de aproximadamente 32 años sin signos vitales.

De manera preliminar, se destaca que se habría tratado de una colisión entre un vehículo liviano y una bicimoto.

Para la atención de la emergencia, la Cruz Roja movilizó una unidad de soporte avanzado de vida.

El caso quedó en manos de las autoridades correspondientes.