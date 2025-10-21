Un hombre adulto perdió la vida la mañana de este martes tras un accidente de tránsito en Tacares de Grecia, Alajuela.

Según informó la Cruz Roja Costarricense, quienes destacan que recibieron la alerta a las 6:19 a.m., el suceso se habría presentado cerca de la Recta de los Mangos.

El incidente se trataría de un accidente de tránsito entre un vehículo liviano y una motocicleta.

Al llegar al sitio tras la alerta, abordan a un hombre sin signos vitales en la escena.

Para la atención de la emergencia, la Cruz Roja movilizó una unidad básica.

La víctima sigue sin ser identificada de manera oficial.