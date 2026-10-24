Accidente de embarcación: Rescatan a 6 personas tras vuelco

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Una lancha se volcó en Caldera de Puntarenas la mañana de este sábado, donde al menos seis personas estuvieron implicadas en la emergencia.
Equipos de rescate de la Cruz Roja y de Bomberos atendieron la situación ocurrida cerca de las 11:00 a.m.
En la escena, los equipos de emergencia realizaron la extracción de seis pacientes, quienes fueron valorados y se encontraban en condición estable. Ninguno requirió traslado a un centro médico.
Para la atención del incidente, se desplegaron tres ambulancias, un vehículo operativo y personal de Guardavidas que se encontraba en la playa.