Accidente de embarcación: Rescatan a 6 personas tras vuelco

Fecha de publicación: 24 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 24 de octubre de 2026

Una lancha se volcó en Caldera de Puntarenas la mañana de este sábado, donde al menos seis personas estuvieron implicadas en la emergencia.

Equipos de rescate de la Cruz Roja y de Bomberos atendieron la situación ocurrida cerca de las 11:00 a.m.

En la escena, los equipos de emergencia realizaron la extracción de seis pacientes, quienes fueron valorados y se encontraban en condición estable. Ninguno requirió traslado a un centro médico.

Jeremy Poveda Hernández – Vocero Cruz Roja Costarricense

Para la atención del incidente, se desplegaron tres ambulancias, un vehículo operativo y personal de Guardavidas que se encontraba en la playa.