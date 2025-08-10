Un accidente de tránsito cobró la vida de un joven de 23 años la noche del sábado en Birrisito, Paraíso de Cartago.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Cartago identificaron a la víctima como un hombre de apellido Rodríguez Sancho, de 23 años.



“Los hechos se dieron pasadas las 8:00 p.m. cuando el ahora fallecido conducía una motocicleta, siendo que al parecer perdió el control de la misma y colisionó contra un vehículo”, señaló la policía.



Rodríguez falleció en el sitio y su cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial, para que se le realice la respectiva autopsia.