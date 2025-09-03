El Benemérito Cuerpo de Bomberos informó del fallecimiento de un hombre de 43 años producto de una deflagración de un horno de gas, es decir, una combustión rápida de llamas sin explosión.

Los hechos ocurrieron en San Rafael, 8 kilómetros hacia el Monte de la Cruz, en Heredia.

La deflagración generó el desprendimiento de una de las tapas del horno, la cual impactó a un hombre de 43 años, provocándole la muerte, informó Bomberos.

Las autoridades continúan en la escena para la atención de la situación.