Accidente acuático deja un desaparecido en San Carlos

La Cruz Roja Costarricense atendió una emergencia el día de ayer, tras un accidente acuático en Pocosol de San Carlos.

Se trata de tres personas que se encontraban pescando, cuando una cabeza de agua los arrasó. Dos de ellas fueron rescatadas por los socorristas, sin embargo, una se encuentra desaparecida, en apariencia, tendría 19 años.

Foto: cortesía Cruz Roja

En este momento, la Benemérita se encuentra en el lugar retomando las labores de búsqueda.

Foto: cortesía Cruz Roja

Según Marvin Portugués, Sub Coordinador Operativo Regional, este sábado al ser las 5:00 a.m se movilizaron tres vehículos de la Cruz Roja con ocho socorristas, los cuales utilizan una balsa y una lancha desde diferentes puntos del río, para lograr encontrar a la persona desaparecida.