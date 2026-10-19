Acceso principal a comunidad causa inconvenientes

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

El acceso al barrio San Gerardo, en Guadalupe, desde la avenida 41, ocasiona preocupación entre los vecinos, principalmente por los adultos mayores, personas con discapacidad y que presentan dificultad para caminar.

Una de las principales quejas es que el acceso solo cuenta con gradas y no cumple con la ley 7600. Según varias declaraciones de vecinos, mencionan que el barrio cuenta con mucha población de adultos mayores, que son los que más se han visto afectados ante la situación.

Entrada sobre calle principal, barrio San Gerardo, Guadalupe. Foto: Jorge Castillo.

Doña Carmen Araya, quien es vecina de la zona, comenta que este acceso les afecta demasiado, ya que las gradas están mal hechas; a pesar de que se han reparado en dos ocasiones, no se ha hecho nada nuevo, además que les indicaron que se iba a realizar rampa y no fue así.

“Donde uno viene bajando, con bolsas siente que se viene de cabeza. Hay mucha gente mayor aquí; decían que iban a hacer rampa y eso iba a ayudar a mucha gente. Si uno viene con coche, se tiene que ir a dar toda la vuelta; es difícil”, agregó doña Carmen Araya.

Carmen Araya, vecina afectada. Foto: Jorge Castillo.

Así como ella, varios vecinos del sector sufren al momento de salir y entrar del barrio San Gerardo, por lo que le solicitan a la Municipalidad que traten de hacer algo mejor, ya que destruyeron lo bueno que había y sin pedir la opinión de los vecinos, según manifestaron.

“Decían que iban a hacer una belleza aquí, de una rampa y que un montón de cosas y que las gradas iban a quedar bien, pero del dicho al hecho”, concluyó Araya.

Foto: Jorge Castillo.

Grupo Extra se dio a la tarea de conversar tanto con doña Irene Campos, vicealcaldesa de Goicoechea, quien nos indicó que toda la información y expediente lo tiene a cargo el Departamento de Ingeniería de la Municipalidad, además que el proyecto llegó por parte del Consejo de Distrito.

Adicionalmente, nos comentó que ella es vecina del barrio y, por las quejas que recibió, pudo constatar que el trabajo estaba mal hecho; así mismo informó que se estarían demoliendo una parte de las gradas para construirlas nuevamente.

Vecinos comentan que les prometieron la construcción de una rampa. Foto: Jorge Castillo.

También pudimos conversar con Sebastián Ulate, ingeniero encargado del proyecto de la Municipalidad de Goicoechea, quien nos comentó que las gradas que estaban anteriormente en el punto eran bastante inseguras, ya que no tenían barandas en ninguno de los costados y no eran aptas. Además, por la diferencia de altura que había del acceso principal y la avenida 41, existía una gran dificultad para poder diseñar una rampa.

“Según la ley 7600, para una distancia o esa diferencia de altura se requerían 6 centímetros de diferencia por cada metro que avanzara en diferencia de altura, lo que correspondería a una longitud muy larga; con esas condiciones en el sitio era imposible poder cumplirlas”, agregó el ingeniero a cargo.

Sebastián Ulate, ingeniero Municipalidad Goicoechea. Foto: Jorge Castillo.

También agregó que se realizaron diferentes intentos al momento del diseño para poder cumplir con una remodelación que incluyera la ley 7600; sin embargo, en el análisis que se realizó, se detectó otro acceso que podría ser más seguro, a pesar de la distancia que esto implica al tomar el transporte público.

Aunque el proyecto se mantiene en garantía según información del ingeniero Ulate, la empresa a cargo realizará mejoras, en temas de pintura y embellecer la obra; sin embargo, la dinámica con las gradas no va a cambiar, se modificarán las condiciones estéticas, pero no se podrá construir una rampa.

Dentro del análisis que realizaron, informa que se notó una probabilidad que la rampa también fuera utilizada por personas en motocicletas, bicicletas o patinetas, generando mayor inseguridad para los peatones. Ante esto, la recomendación que brindan es mantener la seguridad de los vecinos y utilizar el acceso alterno.