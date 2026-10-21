Acceso al crédito y protección de datos retan a la banca costarricense

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Las dificultades relacionadas con el acceso al crédito y la protección de los datos personales figuran entre los principales retos de la banca costarricense para fortalecer la confianza de sus clientes, según el estudio RepCore Banca 2026, elaborado por Reputation Lab.

El informe identifica el acceso al crédito, la transparencia y la agilidad operativa como los atributos que más pueden contribuir a mejorar la reputación de las entidades financieras, pero que también reciben algunas de las valoraciones más desfavorables por parte de los consumidores nacionales.

A esto se suma la seguridad de la información. El 48% de las personas consultadas en Costa Rica considera que una filtración o el robo de datos es el riesgo que más perjudicaría su opinión sobre un banco, mientras que el 46% menciona el uso indebido de la información personal.

El estudio se basa en 27.602 valoraciones de consumidores en 19 mercados, incluidas 2.200 respuestas en Costa Rica, donde se evaluaron 11 entidades financieras.

Protección de datos

La seguridad digital adquiere relevancia en un sector donde la mayoría de los clientes prefiere realizar sus operaciones por medios electrónicos. El 77% de los consumidores costarricenses opta por canales digitales para relacionarse con su banco.

Dentro de esa modalidad, las aplicaciones móviles concentran el 73,4% de la preferencia, frente al 26,6% de la banca en línea. El informe señala que esta dependencia de los servicios digitales hace que la protección de la información sea un componente central de la relación entre las entidades y sus usuarios.

Los datos personales también representan un desafío ante la incorporación de nuevas tecnologías. Solo el 41,6% de los consumidores consultados confía en que los bancos utilicen la inteligencia artificial de manera ética. Otro 46% mantiene una posición neutral, mientras que la confianza en el uso ético de los datos personales alcanza el 51,2%.

Los escándalos o las conductas inapropiadas de altos ejecutivos tienen un peso menor como riesgo reputacional: el 23% de los participantes los señaló, menos de la mitad de quienes identificaron las filtraciones o el robo de información.

Acceso al financiamiento

El acceso al crédito constituye otra de las prioridades identificadas por Reputation Lab. El estudio lo ubica entre los aspectos con mayor capacidad para fortalecer la reputación bancaria y, al mismo tiempo, entre los peor valorados por los consumidores.

La transparencia y la agilidad operacional presentan un comportamiento similar: son factores relevantes para construir confianza, pero requieren mejoras en la percepción de los clientes.

Los desafíos en estos ámbitos coinciden con el estancamiento de la reputación general de los bancos costarricenses. El indicador RepScore se ubicó en 49,1 puntos en 2026, frente a 49,8 en 2024 y 49,6 en 2025.

En contraste, la banca latinoamericana mejoró 2,9 puntos durante el periodo analizado y alcanzó 48,3 puntos en 2026. Con ese resultado, Costa Rica dejó de mostrar una ventaja clara frente al promedio regional.

“La reputación del sector marca un punto de partida, no un destino. Ninguna entidad está condenada por el sector en el que opera ni protegida por él: la reputación se construye banco a banco”, señaló Fernando Prado Abuín, socio de Reputation Lab.

El indicador mide la admiración, el respeto y la confianza que generan las entidades financieras en sus clientes. Según el análisis, una mejora de cinco puntos en el RepScore se asocia con un aumento de 5,8 puntos en la intención de recomendar un banco.

Los resultados corresponden al estudio RepCore Banca 2026, cuyo trabajo de campo se realizó entre febrero y marzo de este año.