Si usted, algún conocido o un familiar desea aprender un segundo idioma, ya sea para mejorar su educación o bien buscar un espacio en el mercado laboral, la Comisión Nacional de Préstamos para Educación (Conape) dispone de más de ¢5.500 millones para impulsar el aprendizaje de este idioma.

Roger Granados, gerente de crédito de la entidad en conversación con Diario Extra explicó que este programa tiene dos características clave: no cobra ningún interés durante el periodo de estudios ni al momento de pagar el préstamo, y no exige garantías por parte del estudiante, ya que estas son cubiertas por un fondo de avales de la institución.

“Nuestro objetivo es que los estudiantes puedan culminar sus estudios sin preocuparse por los costos o las formalidades de un crédito convencional”, indicó.

El financiamiento cubre la matrícula y cursos del centro educativo, así como gastos adicionales que se han denominado “costos de sostenimiento”, tales como transporte, alimentación, alojamiento y equipo necesario, como computadoras, hasta un tope de ¢600 mil colones. Además, el programa es flexible para quienes estudien en el exterior, ajustando el monto según el país de destino y las necesidades del estudiante.

¿Hay límite de edad?

El préstamo está disponible para personas mayores de 15 años, incluyendo aquellos que aún estén en secundaria o quienes no hayan completado sus estudios de colegio y deseen capacitarse en inglés para insertarse en el mercado laboral.

“No establecemos límite de edad, lo importante es el compromiso del estudiante con la institución y con completar sus estudios”, afirmó Granados.

Según indicó el funcionario, el proceso de solicitud es completamente en línea a través de la página web de la institución, donde los interesados pueden subir los documentos necesarios para optar por el préstamo.

Tales como la cédula, factura proforma del centro de estudios y presupuesto detallados de gastos de transporte, alimentación o equipo de cómputo.

“Si la solicitud se presenta completa, en un máximo de dos semanas se contacta al estudiante para firmar el contrato y definir la fecha del primer desembolso”, explicó el gerente.

El crédito cubre únicamente programas relacionados con el idioma inglés bajo las condiciones de tasa cero. Otros programas académicos o técnicos sí pueden recibir financiamiento, pero ya con condiciones tradicionales de préstamo.

Tiempo de gracia para pagar

En cuanto a la devolución, los estudiantes cuentan con períodos de gracia.

Si finalizan sus estudios y aún no se incorporan al mercado laboral, la institución ofrece plazos adicionales para acomodar los pagos sin generar intereses.

“Por ejemplo, a un estudiante bimestral se le pueden otorgar hasta cuatro meses adicionales para iniciar el pago, según su situación laboral”, detalló.

Además, destacó que el programa ha tenido una excelente acogida, pues en cinco semanas se aprobaron 130 solicitudes y hay más de 400 en trámite.

La institución busca que la mayor cantidad de personas acceda a un aprendizaje de calidad, fortaleciendo competencias en inglés y facilitando oportunidades educativas y laborales.