La Asociación de Compositores y Autores Musicales (ACAM) respondió a un total de 12 municipalidades que han eliminado el requisito de presentar una licencia de la entidad para otorgar patentes comerciales.

La agrupación aseguró que si bien se quitó el documento por parte de los gobiernos locales, esta decisión no exime a los negocios de cumplir con el pago de los derechos de autor cuando utilizan música en sus establecimientos.

En un pronunciamiento oficial, ACAM afirmó que la eliminación de ese requisito es una decisión administrativa de cada gobierno local y no modifica las obligaciones establecidas en la legislación costarricense.

“Eliminar un requisito no elimina la obligación legal. Los establecimientos que comuniquen públicamente música protegida siguen obligados por ley a contar con la autorización correspondiente y a remunerar a los titulares de derechos”, indicó la organización.

La entidad explicó que la Ley sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos mantiene vigente la obligación de obtener la autorización para el uso público de obras musicales, independientemente de los trámites municipales. Además, recordó que las municipalidades no tienen competencia para modificar o dejar sin efecto las disposiciones contenidas en esa normativa.

ACAM también hizo un llamado a los comercios para que verifiquen el cumplimiento de sus obligaciones legales y eviten posibles sanciones derivadas del uso no autorizado de música protegida. Según la organización, la autorización correspondiente garantiza que compositores, autores y demás titulares de derechos reciban la remuneración que les corresponde por la utilización de sus obras.

Finalmente, la asociación reiteró que continuará promoviendo el respeto a la propiedad intelectual y el cumplimiento de la legislación vigente.

“La obligación de respetar los derechos de autor nace de la ley y no de un trámite administrativo municipal”, insistió ACAM, al señalar que seguirá colaborando con las autoridades y los sectores involucrados para aclarar el alcance de la normativa.