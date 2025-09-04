La Universidad Estatal a Distancia (UNED) advierte sobre una crisis de violencia sin precedentes en Costa Rica, impulsada por el narcotráfico y la proliferación de armas de fuego.

Además, recientemente el Centro de Pensamiento de la Fundación para la Paz y la Democracia (FUNPADEM) publicó el Informe “Violencia Armada en Costa Rica: Hallazgos de una década 2014-2024”, en el que se revela que el país pasó de ser uno de los más seguros de la región a ocupar el segundo lugar con mayor tasa de homicidios dolosos en Centroamérica.

El 70% de los homicidios en 2024 están vinculados al narcotráfico y el 78% de estos crímenes se cometen con armas de fuego, según la UNED.

En la última década, Costa Rica experimentó un incremento sostenido del uso de armas de fuego en la violencia letal, afectando gravemente a la población joven (cerca del 50% de las víctimas son menores o jóvenes) y resultando en un aumento del 685% en víctimas colaterales entre 2016 y 2024.

Se registra una gran cantidad de armas y municiones circulando: entre 2017 y 2024 se inscribieron 46,548 armas, y de 2016 a 2024 se importaron más de 82 millones de municiones.

Académicos alertan sobre la circulación de armas de grueso calibre con mayor poder que las de la propia policía nacional, aumentando el riesgo y la peligrosidad de los ataques. Estos proyectiles pueden recorrer largas distancias y atravesar infraestructuras, ampliando el peligro para civiles.

La actual Ley de Armas y Explosivos presenta vacíos significativos:

Ausencia de límites en armas de grueso calibre para “uso deportivo”.

Falta de normativa para el almacenamiento seguro de armas.

Sanciones leves por no denunciar el hurto, robo o pérdida de un arma de fuego legal.

Foto: Wilbert Hernández.

El mercado negro de armas es una “herramienta principal” para el crimen organizado. La falta de supervisión en empresas de seguridad privada permite que grandes lotes de armas terminen en el mercado negro o incluso en el extranjero.

Estos entes enfatizan en la urgencia de implementar la seriación al 100% de armas y municiones para dificultar la operación criminal y encarecer el acceso a armamento. Miles de municiones decomisadas no se logran rastrear por la falta de un control efectivo.

Además, destacan que es crucial regular las armas autónomas (IA) y las impresas en 3D.

La UNED subraya la necesidad de políticas integrales y basadas en evidencia, con un compromiso intersectorial. Esto incluye reforzar el control en el ingreso de armas por vía aérea, marítima y fronteras, así como fortalecer la colaboración con agencias de inteligencia de otros países.