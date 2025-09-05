La Academia del Servicio Nacional de Guardacostas ha reducido su personal en un 60% desde 2019, lo que ha impactado directamente la formación de los oficiales.

Así lo indicó Edson Rodríguez, director de la Academia, durante su comparecencia ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Mientras en 2019 contaban con 16 funcionarios impartiendo cursos, actualmente solo quedan seis, incluyendo al propio director, quien además debe asumir funciones administrativas.

Rodríguez cuestionó varias decisiones tomadas por el ministro de Seguridad Mario Zamora y el viceministro Manuel Jiménez, que, según él, han debilitado el combate contra el narcotráfico en las costas costarricenses. Una de las medidas más criticadas fue el traslado de la Academia de Golfito a Guápiles, decisión que ha recibido múltiples cuestionamientos de funcionarios y especialistas en seguridad.

“Para mí, si esto no es desarmar, entonces no sé qué han hecho. Nos quitaron más del 63% del personal y nos ubicaron en tierra firme”, afirmó Rodríguez.

El director insistió en que la ubicación en la costa es vital para la preparación. “La importancia de estar ubicados en la zona costera es fundamental. No conozco ninguna academia fuera de la costa. Esto es como entrenar una unidad canina, pero sin perros”, explicó.

Dudas por recursos

Rodríguez señaló que, durante su gestión, autoridades estadounidenses financiaban tres programas por un total de $146 mil. No obstante, actualmente desconoce en qué se están utilizando esos fondos, ya que ha sido excluido de la toma de decisiones y únicamente recibe comunicaciones informativas.