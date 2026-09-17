 Abusos contra menores: Reconozca las principales señales de alerta  

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Cambios en el comportamiento, la condición física y la conducta emocional de los menores podrían ser algunas de las señales que alerten de posibles casos de abuso físico, emocional y sexual contra personas menores de edad.

Así lo explicó Roberto Pérez, investigador de la sección de Violencia de Género, Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de la provincia de San José.

Las manifestaciones físicas incluyen lesiones inexplicables en el cuerpo, como quemaduras, cortes, moretones o marcas de golpes y fajazos.

Asimismo, los menores suelen presentar dolores frecuentes de cabeza o estómago sin motivo médico, molestias en zonas genitales y manchas inexplicables en la ropa interior.

“Tenemos lo que significa este tema, las regresiones, que es como cuando el menor vuelve a etapas anteriores en las que, por ejemplo, no controlaba esfínter, orinarse en la cama, chuparse el dedo y mostrar un miedo intenso a estar solo”, dijo Pérez.

También se observan alteraciones del sueño como insomnio, pesadillas y terror a dormir, además de cambios drásticos en la alimentación, manifestados en pérdida de apetito o el consumo excesivo de comida.

A nivel emocional y académico, la señal más evidente es el aislamiento repentino hacia sus familiares y el refugio en su habitación.

Los menores muestran irritabilidad extrema, tristeza constante, llanto sin causa aparente, caídas en el rendimiento escolar y rechazo o temor desmedido hacia adultos específicos o determinados lugares.

Riesgos digitales

Las autoridades judiciales alertan que muchos depredadores sexuales buscan acercarse a los menores de edad a través de juegos en línea.

Los agresores recurren al “grooming” en redes sociales y juegos en línea para ganarse la confianza del menor y solicitar imágenes íntimas, las cuales son usadas para extorsionar a la víctima o comercializar material de abuso infantil.

“En oficina hemos detectado muchísimos casos que inician por ahí por contactos en redes sociales o en contactos que se materializan en juegos en línea, donde se da una figura conocida como el grooming que puede materializarse más adelante de como un delito que se conoce aquí a lo interno como seducción de personas menores de edad”, agregó.

Para prevenir estas situaciones, se aconseja a los menores no compartir datos personales, evitar enviar fotos íntimas, bloquear desconocidos y conversar con adultos de confianza.

A los padres y cuidadores se les urge a mantener un diálogo constante, supervisar dispositivos digitales, vigilar bienes o dinero de origen dudoso y escuchar con credibilidad al menor.

Sobre el perfil de los ofensores, las investigaciones reflejan que mayoritariamente son familiares o allegados cercanos que aprovechan su cercanía.

La sección de San José registró en 2025 unos 200 casos de abuso de patria potestad y 205 de abuso sexual, mientras que en 2026 contabiliza cerca de 120 y 155 casos.

Por densidad poblacional, la capital encabeza las denuncias de abusos y violaciones, seguida por Alajuela, Puntarenas, Limón, Guanacaste, Heredia y Cartago.