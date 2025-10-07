El abuso de autoridad en Costa Rica es un delito seriamente penalizado, conllevando no solo sanciones penales como prisión, sino también la pérdida del cargo público y destitución.

Los 7 oficiales de la Policía Municipal de Heredia detenidos recientemente se exponen a la máxima severidad del marco legal.

Los hechos

7 oficiales de la Policía Municipal de Heredia fueron detenidos por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción. Los imputados responden a los apellidos Barrientos, Chacón, Monge, Solano, Guadamuz, Artavia y Mesén.

Los oficiales son investigados por abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y abuso sexual.

Los hechos ocurrieron el 28 de setiembre y fueron captados en video que circuló en redes sociales. El Ministerio Público señala que los policías abordaron y requisaron a una persona de manera violenta, abusando de sus funciones a pesar de que la víctima no opuso resistencia.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que pudo haber existido un uso excesivo de la fuerza policial, ya que el joven fue supuestamente golpeado y pateado.

¿A qué se exponen los oficiales?

Según Licenciado en Derecho y abogado, Tlacatl Kabul Ugalde, el Código Penal y la Ley General de Policía establecen severas consecuencias para los funcionarios públicos que abusan de su cargo:

Tipo de Sanción Delito o Falta Exposición de Pena / Medida Fuente Legal Penal Abuso de autoridad (Art. 338) Prisión de tres meses a dos años. Código Penal. Penal Adicional Abuso de autoridad (Art. 338) Inhabilitación para el ejercicio del cargo público. Código Penal. Penal Incumplimiento de deberes (Art. 339) Inhabilitación de uno a cuatro años. Código Penal. Administrativa (Faltas Graves) Abuso de autoridad o maltrato (aunque no sea delito) o Conducta tipificada como delito doloso Suspensión sin goce de salario (1 a 30 días) o Despido sin responsabilidad patronal (Destitución). Ley General de Policía.

A tener en cuenta

El funcionario público que, abusando de su cargo, comete un acto arbitrario en perjuicio de los derechos de otra persona, es sancionado.

Las penas y sanciones también pueden incluir multas y otras acciones legales dependiendo de la gravedad y las circunstancias.

La jurisprudencia es clara en que las actuaciones policiales deben ser legales, justificadas, moderadas y proporcionales.

La policía no tiene un derecho indiscriminado a exigir identificación sin razones válidas, y cualquier actuación que restrinja la libertad sin motivo justificado es ilegítima y constituye abuso de autoridad.

La Constitución Política indica que los funcionarios son responsables por los abusos que cometan en sus destinos.

¿Qué sigue?

Los 7 imputados fueron trasladados a la fiscalía para la toma de declaración indagatoria.

Las autoridades decomisaron prueba de interés, incluyendo vídeos, cámaras corporales y roles de servicio.

Posteriormente, la fiscalía valorará la situación de cada uno para determinar la solicitud de medidas cautelares.

El caso se sigue bajo el expediente 25-007824-0059-PE.