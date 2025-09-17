El Tribunal Penal de Alajuela condenó a 20 años de prisión a un hombre de apellido Víquez, declarado culpable de agredir sexualmente a su nieta cuando la menor tenía entre 8 y 10 años de edad.

El caso

La Fiscalía Adjunta de Alajuela probó que los hechos ocurrieron en varias ocasiones entre 2015 y 2017, en el sector de Tuetal, cuando la niña quedaba bajo el cuidado del abuelo paterno.

Aprovechando esos momentos, el hombre cometió los delitos que fueron denunciados en junio del 2020.

El tribunal acreditó un delito de violación calificada, por el que impuso 15 años de cárcel, y un delito de abuso sexual contra persona menor de edad, que sumó otros 5 años de pena.

Durante el proceso, la víctima recibió acompañamiento de la Oficina de Atención a la Víctima del Delito del Ministerio Público.

Mientras la condena queda en firme, el sentenciado permanecerá 6 meses en prisión preventiva.El caso se tramitó bajo el expediente 20-3483-305-PE.