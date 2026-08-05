Absuelven al exdirector de la Policía Fiscal por entrar con reloj a cárcel

Un tribunal de flagrancia absolvió al exdirector de la Policía Fiscal, de apellido Malespín, por ingresar con un reloj a la cárcel de San Sebastián.

La jueza de apellido Alfaro concluyó que Malespín no tuvo ninguna intención de introducir el aparato digital y que no hubo ninguna conducta dolosa.

Durante el debate, el fiscal Jeffrey Vargas solicitó que se absolviera por duda al imputado, ya que todo se trataría de un error involuntario del exdirector de la Policía Fiscal.

Malespín, quien se desempeña como abogado litigante, había sido detenido el pasado 8 de julio por portar el dispositivo electrónico dentro del centro penitenciario.

Al ingresar al recinto, fue consultado sobre si portaba algún objeto prohibido.

En ese momento, el acusado se percató de que llevaba en su brazo un reloj inteligente, por lo que habría solicitado a las autoridades penitenciarias regresar para dejar el dispositivo en su vehículo.

Sin embargo, fue detenido de inmediato y, tras permanecer bajo custodia durante cinco horas, fue trasladado a la Fiscalía, donde se le impusieron medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.

Durante el juicio se presentó el único testigo ofrecido por el Ministerio Público: la oficial penitenciaria que atendió el ingreso del exdirector de la Policía Fiscal.

La funcionaria indicó que el imputado fue detenido tras ingresar al centro penal, al encontrársele un dispositivo electrónico en su brazo izquierdo, como parte del protocolo establecido por el Ministerio de Justicia.

No obstante, aseguró que el exfuncionario se mostró sorprendido al percatarse de que aún llevaba el reloj inteligente y solicitó regresar a su vehículo para guardarlo.

Sin embargo, otro oficial penitenciario rechazó la petición y procedió con su detención.

La defensa del imputado señaló que se trató de un descuido y que él intentó corregir la situación de inmediato.

Además, explicó que el exfuncionario nunca llegó al lugar donde se encontraban los privados de libertad y que no tuvo contacto con ninguna persona recluida.