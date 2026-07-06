Absuelven a sospechoso de homicidio de policía en Batán

El Tribunal Penal de Limón absolvió de toda pena y responsabilidad a un hombre de apellido Cruz durante la sesión de este lunes.

A Cruz se le vinculaba con los presuntos delitos de homicidio calificado en perjuicio del oficial de la Fuerza Pública de apellidos Obregón Briceño, así como con cinco delitos de tentativa de homicidio en contra de otros agentes policiales.

Los hechos ocurrieron la noche del 24 de diciembre de 2024 en Batán de Limón, cuando oficiales de la Fuerza Pública realizaban un recorrido preventivo por la zona.

Según la acusación, el hombre viajaba en una motocicleta junto con otro sujeto y, presuntamente, disparó en múltiples ocasiones contra los policías.

Tras el juicio, el Tribunal resolvió absolver a Cruz de toda pena y responsabilidad y ordenó su libertad inmediata.