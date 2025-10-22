Absuelven a expresidente colombiano Álvaro Uribe

El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez conoció el fallo del Tribunal Superior de Bogotá respecto a los cargos en su contra por presunta manipulación de testigos y fraude.

La condena de 12 años de prisión domiciliaria contra el otro mandatario de Colombia entre 2002 y 2010, fue revocada este 21 de octubre tras concluir que los cargos por soborno no contaban con sustento suficiente que demuestre el supuesto pago de Uribe a testigos para mentir.

Sobre las acusaciones por fraude, las autoridades jurídicas no encontraron pruebas suficientes para incriminar al líder conservador.

⚠️ATENCIÓN: Tribunal Superior de Bogotá absuelve, en segunda instancia, al expresidente Álvaro Uribe del delito de soborno en actuación penal y compulsa copias para que se investigue a Carlos Enrique Vélez, "dada su reconocida mendacidad".#UribeInocente pic.twitter.com/cWYImcN3rQ — Centro Democrático (@CeDemocratico) October 21, 2025

El caso surgió en 2012, cuando Uribe Vélez demandó al actual senador izquierdista Iván Cepeda por presuntamente manipular testigos en una denuncia por supuestos vínculos del expresidente con grupos paramilitares; no obstante, quien acabó investigado por eso mismo fue el denunciante.

Jorge Alpízar Solano

Colaborador Grupo Extra