El exmagistrado Celso Gamboa fue absuelto por el delito de uso de documento falso para justificar su ausencia en una audiencia del 3 de octubre de 2019 en tribunales de Cartago.

La Fiscalía había solicitado la pena de 1 año de prisión contra Gamboa y 2 años en contra de Irving Malespin, exdirector de la Policía de Control Fiscal, por el delito de falsedad ideológica.

En el caso de Malespin, el tribunal tomó la decisión de también dictar absolutoria.

En este debate se acusaba a los imputados de haber presentado una falsa justificación para cubrir una ausencia de Gamboa a una audiencia en los Tribunales de Cartago el 3 de octubre de 2019, cuando era defensor de un hombre acusado por narcotráfico.

Malespín indicó que Gamboa llegó a las instalaciones de la Policía de Control Fiscal el 3 de octubre y cuando intentó salir del lugar, su carro quedó bloqueado por otros dos vehículos en un parqueo.

Este es el segundo debate que enfrenta Gamboa en suelo costarricense tras la solicitud del gobierno de Estados Unidos para extraditarlo y que enfrente una acusación por tráfico internacional de drogas. En el anterior fue absuelto.