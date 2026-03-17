Absuelven a 14 imputados en caso Fénix

Al menos 14 de los 25 imputados en el caso conocido como Fénix fueron absueltos por el tribunal. Este expediente corresponde a una de las investigaciones por legitimación de capitales más grandes desarticuladas en la zona sur del país.

En total, 10 personas recibieron condenas con penas que oscilan entre los 10 y 16 años de prisión. De ellas, tres ya se encontraban detenidas, mientras que otras ocho fueron capturadas tras la lectura del fallo. Entre estas últimas figuran tres mujeres.

Según la acusación, los imputados integraban una organización criminal asentada en Pérez Zeledón, dedicada al lavado de dinero mediante diversos negocios, entre ellos ganadería, venta de llantas, lubricentros, verdulerías, bares y restaurantes.

De acuerdo con la investigación, el grupo constituyó, adquirió y utilizó sociedades comerciales para ocultar el origen ilícito de las ganancias provenientes del tráfico de drogas.