Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

La cocina puede convertirse en mucho más que una actividad cotidiana y abrir camino a nuevas fuentes de ingresos.

Bajo esa premisa, azúcar crudo Zukra y la Fundación Parque La Libertad impulsarán un programa de capacitación gratuito para personas interesadas en ampliar sus destrezas culinarias y descubrir posibilidades para emprender a partir de la elaboración de alimentos.

Foto: Cortesía

El proyecto estará compuesto por cuatro talleres presenciales, cada uno con espacio para un máximo de 15 personas. Las sesiones se realizarán los días 21 y 28 de octubre, así como el 4 y 11 de noviembre, todas a partir de las 3 p. m. y con una extensión cercana a las dos horas.

“Más que un curso tradicional de cocina, lo que buscamos con estos encuentros es brindar herramientas prácticas a los participantes y que puedan aprender diferentes preparaciones y, al mismo tiempo, puedan visualizar cómo estos conocimientos pueden convertirse en una oportunidad para desarrollar productos, generar ingresos o iniciar eventualmente un emprendimiento”, señaló Sandra Vega, gerente de Mercadeo y Ventas de LAICA.

La primera actividad se efectuará el 21 de octubre bajo el nombre “De nuestra tierra al frasco”. En esta sesión, los participantes se familiarizarán con técnicas para preparar mermeladas y conservas, mediante tres propuestas: piña con jengibre, tomate con limón y mora con romero.

“La propuesta está abierta al público y las actividades son gratuitas. Queremos acercarnos principalmente a las comunidades cercanas al Parque La Libertad, como Patarrá, San Antonio de Desamparados y sus alrededores, brindando espacios de aprendizaje que fortalezcan sus conocimientos y habilidades”, agregó Paco Cervilla, coordinador del Observatorio de Fogón Futuro del Parque La Libertad. Foto: Cortesía

Por su parte, Zukra pretende que la experiencia también contribuya a reconocer de dónde provienen los alimentos y a valorar los ingredientes nacionales y de origen natural.

DETALLES DE LOS TALLERES