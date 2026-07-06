Abril Gordienko: “El oficialismo ha secuestrado la Asamblea”

En una entrevista en el podcast de Grupo Extra “El bien y el mal“, la diputada Abril Gordienko, representante del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), lanzó críticas contra la gestión de la fracción de Gobierno, señalando una parálisis deliberada en temas judiciales críticos que afecta directamente a la ciudadanía.

La legisladora manifestó su indignación ante la imposibilidad de avanzar con el nombramiento de los magistrados suplentes de la Sala Constitucional, una situación que califica como una obstrucción injustificada por parte del Poder Ejecutivo y sus diputados. Según Gordienko, esta parálisis no es solo un desacuerdo político, sino una afrenta a los derechos fundamentales de los costarricenses.

Gordienko enfatizó que esta postura del gobierno mantiene detenidos más de 30 expedientes donde los magistrados propietarios se han inhibido, dejando a los ciudadanos en un estado de indefensión.

“Siento que el oficialismo ha secuestrado la Asamblea con su fracción mayoritaria en una negativa que me parece no razonable, no justificada, me parece sumamente irrespetuosa de los derechos de la población costarricense”, explicó. Críticas a seguridad

En materia de seguridad, la diputada fue igualmente crítica, distanciándose del modelo implementado por la administración actual.

Gordienko sostiene que las políticas de los últimos años han sido ineficaces para contener la violencia y el crimen organizado, llegando incluso a cuestionar la seriedad de medidas recientes como el uso del polígrafo en el Ministerio de Seguridad, el cual considera una herramienta de relaciones públicas más que una solución técnica.

“Yo quisiera cortar con el modelo de seguridad del Gobierno de Chaves porque me parece que fue realmente incompetente e incapaz de resolver los problemas de seguridad”.

Sobre el uso del detector de mentiras, añadió que su implementación mediante empresas privadas le resta validez científica y solidez.

“Creo que es más para generar un efecto mediático que para realmente poder comprobar la relación de eventual relación de una persona con algún crimen o algún delito al crimen organizado”.

Retos por ser unipersonal

La diputada reflexionó sobre el desafío que representa liderar una fracción unipersonal en un Congreso tan polarizado. A pesar de ser la única voz del PUSC en el plenario, destaca que mantiene la coherencia ideológica de su partido, aunque reconoce que la carga de trabajo es abrumadora al tener que atender todos los frentes legislativos sin el apoyo de otros compañeros de bancada.

“Al ser única pues la responsabilidad de tener que tratar de dividirme para atender todos los asuntos y temas que me interesan se hace más retador, pero tampoco es imposible”.

Gordienko también lamentó el fenómeno del transfuguismo, señalando que la fragmentación de la fracción socialcristiana en el periodo anterior debilitó la confianza del electorado y la estabilidad del sistema político.