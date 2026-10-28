Abril Gordienko cuestiona costo de marcha atrás con Transpacífico

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

La diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Abril Gordienko, cuestionó la decisión del Gobierno de no continuar con la firma del acuerdo Transpacífico y aseguró que, aunque el anuncio pone fin a meses de incertidumbre, deja pendientes explicaciones sobre los recursos invertidos, el desgaste internacional del país y el impacto generado sobre el sector productivo.

La legisladora señaló que una de las primeras interrogantes que debería responder el Poder Ejecutivo es cuánto dinero y tiempo destinó Costa Rica al proceso de negociación desde la administración anterior.

“Por lo menos se acabó la incertidumbre, al menos se tomó una decisión. Sin embargo, ¿qué le vemos mal a esto? En primer lugar, yo quisiera saber cuántos recursos invirtió Costa Rica desde que inició el gobierno de la continuidad, la administración Chaves-Fernández, en las negociaciones, conversaciones, viajes de todos los funcionarios, cuántas horas dedicadas a trabajar, a estudiar, a reunirse a las mesas de trabajo”, manifestó.

La presidenta Laura Fernández. Fotografía: Jorge Castillo

Advierte desgaste internacional

Gordienko también afirmó que el cambio de rumbo puede afectar la imagen del país ante otras naciones involucradas en el proceso.

“En segundo lugar, el desgaste de la imagen costarricense, la reputación de Costa Rica ante socios de gran peso internacional que hoy nos están viendo como un país que no sabe para dónde va”, sostuvo.

A criterio de la diputada, la discusión alrededor del acuerdo también generó incertidumbre para el sector productivo, al que considera relegado durante los últimos años.

“Por un lado, ha sido el sector Cenicienta del gobierno de la continuidad. La administración anterior y esta no se han preocupado en lo más mínimo de darle apoyo ni ayuda en nada al sector productivo y ahora tratan de lavarse la cara nada más diciéndoles ‘bueno, ahora no va Transpacífico’, pero eso no es suficiente”, afirmó.

Abril Gordienko, diputada del PUSC. Foto: Mauricio Aguilar.

Cuestiona desconocimiento de Fernández

Gordienko dirigió además sus críticas contra la presidenta Laura Fernández y cuestionó que la mandataria alegue desconocimiento sobre los términos que se venían negociando.

“Qué fácil siempre encontrar un chivo expiatorio y decir ‘ah, yo no sabía nada’. ¿En qué ha estado doña Laura durante los casi cuatro años y medio del gobierno de la continuidad? Ministra de Planificación, ministra de la Presidencia y ahora presidenta, ¿y no tenía ni idea de lo que decía ese tratado y lo que se estaba negociando? Por favor, seamos más serios”, concluyó.