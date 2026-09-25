Abren unidad de empleo para personas refugiadas

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Las personas refugiadas contarán con un nuevo espacio para acercarse a oportunidades laborales, luego de que se oficializara la apertura y entrada en funcionamiento de una Unidad de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

La oficina funcionará en la Unidad de Refugio y tiene como objetivo acercar los servicios del Sistema Nacional de Empleo a esta población y facilitar su incorporación al mercado laboral.

La iniciativa se desarrolla mediante el Marco Integral Nacional de Atención y Respuesta a las Personas Refugiadas (MINARE), como parte de las acciones dirigidas a favorecer la integración de quienes se encuentran bajo esta condición en Costa Rica.

Buscan facilitar integración

Desde la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) destacaron que el acceso al trabajo constituye uno de los elementos fundamentales para que las personas refugiadas puedan reconstruir sus proyectos de vida y participar activamente en el desarrollo de las comunidades.

La apertura de esta unidad pretende acercar los servicios de empleo a esta población, así como ampliar las oportunidades para que pueda desarrollar sus capacidades y acceder a opciones dentro del mercado laboral.

Además, las autoridades señalaron que facilitar el acceso al empleo permite que las personas refugiadas aporten sus conocimientos y capacidades a la economía nacional.

Con la entrada en funcionamiento de la unidad, se busca fortalecer la coordinación institucional y brindar a la población refugiada un acceso más cercano a los servicios que ofrece el Sistema Nacional de Empleo.