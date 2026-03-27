Costa Rica estrena la primera Central de Servicios Tercerizados de Esterilización en Centroamérica, un modelo especializado para la gestión integral del lavado, desinfección, esterilización y trazabilidad de dispositivos médicos e instrumental quirúrgico.

Esta noticia, se da en medio de una creciente preocupación por la resistencia microbiana, donde cada vez los antibióticos y fármacos ceden terreno en el combate de las bacterias.

La iniciativa fue desarrollada por Meditek y está orientada a brindar servicios a clínicas, hospitales, centros quirúrgicos e incluso a la industria médica, bajo un esquema que permite a estas instituciones externalizar el proceso sin necesidad de realizar inversiones propias en infraestructura, equipamiento o personal especializado.

“Con esta Central de Servicios de Esterilización ponemos a disposición del sector salud un modelo que garantiza procesos estandarizados, trazabilidad completa y altos estándares de calidad”, explica Katherine Manzur.

El centro opera bajo un modelo centralizado que incluye la recolección del instrumental en los establecimientos de salud, su traslado a la planta especializada, la ejecución de los procesos de limpieza, desinfección y esterilización, así como la trazabilidad completa mediante sistemas informáticos.

Una vez concluido el procedimiento, el material se devuelve esterilizado y listo para su uso clínico. Esta planta se convierte en una nueva herramienta para combatir las bacterias en los hospitales públicos, tomando en cuenta que más de 37 personas se contagiaron en los últimos seis meses por Ralstonia, un peligroso microorganismo hallado por la Caja Costarricense de Seguro Social, en al menos 9 centros de salud.

Entre las características del servicio se encuentran el uso de tecnología de última generación, software especializado para trazabilidad, personal capacitado y capacidad para atender instrumental de distintas especialidades médicas.