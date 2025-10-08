El Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), a través del Colegio de Costa Rica, anunció la apertura del período de postulación para el Premio Nacional de Literatura Aquileo J. Echeverría 2025, uno de los galardones más prestigiosos del país.

El certamen reconoce a las obras más destacadas publicadas entre el 1.º de diciembre de 2024 y el 30 de noviembre de 2025 en los géneros de novela, cuento, poesía, ensayo y dramaturgia. Además del honor de recibir el premio, las y los ganadores obtendrán un reconocimiento económico que celebra su aporte al fortalecimiento del entorno cultural costarricense.

“El Premio Aquileo J. Echeverría representa un pilar fundamental en el reconocimiento del talento literario nacional. Celebramos este nuevo período de postulación como una oportunidad para visibilizar las voces que enriquecen nuestro patrimonio cultural”, destacó Gilberto Méndez Rodríguez, director del Sistema Nacional de Bibliotecas (Sinabi), entidad a la que pertenece el Colegio de Costa Rica.

La selección de las obras ganadoras estará a cargo de un jurado nacional integrado por representantes de las universidades públicas, asociaciones culturales y el propio MCJ, conforme a lo establecido en la Ley de Premios Nacionales de Cultura (N.º 9122).

¿Cómo postular una obra?

Las personas interesadas deben presentar cinco ejemplares de la obra junto con el formulario de inscripción debidamente completado.

Lunes y martes: entrega en la Dirección del Sistema Nacional de Bibliotecas , edificio ubicado al costado este de la Biblioteca Nacional de Costa Rica , de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

entrega en la , edificio ubicado al costado este de la , de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Miércoles, jueves y viernes: entrega en el Colegio de Costa Rica, también en la Biblioteca Nacional, en el mismo horario.

La fecha límite para presentar postulaciones es el último día hábil de noviembre.

En caso de consultas, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 2222-4740, y el formulario de postulación se puede descargar aquí.

Con esta nueva edición, el Premio Nacional de Literatura Aquileo J. Echeverría reafirma su compromiso de impulsar la creación literaria y preservar la riqueza cultural del país, honrando el legado de uno de los más grandes escritores costarricenses.