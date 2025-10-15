Transitarte 2026 se acerca y la Municipalidad de San José ha abierto oficialmente la convocatoria. Este evento busca propuestas que abarquen desde instalaciones urbanas y artes visuales hasta música, teatro, literatura, deportes y más.

La inscripción está disponible para todos los artistas que deseen formar parte de este vibrante festival hasta el 26 de noviembre, con la edición número XIX programada para los días 20, 21 y 22 de marzo del próximo año.

Para esta oportunidad, la iniciativa pone énfasis en la innovación y la fusión de expresiones culturales que rescaten memorias y promuevan la participación en los espacios públicos.

La convocatoria incluye todos los detalles para que los interesados puedan registrar correctamente sus propuestas, asegurando que ningún talento quede fuera de esta gran fiesta cultural.

Además de buscar exhibir la riqueza artística de la ciudad, Transitarte es una plataforma para fortalecer el sentido de comunidad, fomentar el rescate de tradiciones y ampliar el acceso a la cultura para todos.

Para poder registrarse se debe ingresar a la página oficial de la Municipalidad de San José, msj.go.cr.