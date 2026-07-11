Abren convocatoria a programa que potencia emprendimientos liderados por adultos mayores

Con el objetivo de fortalecer los conocimientos en innovación y emprendimiento de las personas adultas mayores pensionadas o jubiladas asociadas a la Sociedad de Seguros de Vida, se abre la segunda edición del programa empresarial senior Mucho +.

La iniciativa, ejecutada por Impact Hub San José, es un proyecto financiado y promovido por la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional, institución que desde hace 105 administra la póliza mutual de vida para las personas trabajadoras del sector educativo costarricense.

La primera edición en el 2024 dejó evidencia de que existe mucho potencial e ideas innovadoras gestándose en la comunidad de personas pensionadas o jubiladas del sector educativo y muchas de ellas trabajando por consolidar estos procesos productivos en esta nueva etapa de la vida.

Esta nueva edición abierta a negocios de diversos sectores que presenten ventas sostenidas en el 2025, promueve la identificación e implementación de mejoras y transformaciones en el corto plazo de los emprendimientos participantes, capaces de fortalecer su propuesta de valor y negocio actual, con un énfasis temático en mercadeo digital.

Entre los beneficios que pueden obtener los participantes seleccionados destacan un diagnóstico inicial del emprendimiento, mentorías y sesiones grupales para consolidar el modelo de negocio y la habilidad emprendedora y el acceso a un capital semilla no reembolsable.

“Tras el éxito de la primera edición, abrimos una nueva oportunidad para seguir impulsando el talento emprendedor de nuestros asociados adultos mayores pensionados o jubilados. En nuestra institución estamos convencidos de que nunca es tarde para aprender, innovar y hacer crecer un proyecto. A través de este programa, continuaremos ofreciendo capacitación, acompañamiento y herramientas digitales que les permitan fortalecer sus emprendimientos, ampliar sus oportunidades y demostrar que la experiencia también es un motor para la innovación y el desarrollo”, dijo Luis Alejandro Meneses, representante de la Sociedad de Seguros de Vida.

Para esta edición, se espera seleccionar a ocho personas emprendedoras y sus proyectos, por lo que, como parte de la convocatoria, para promover la participación de más personas interesadas, se realizarán talleres informativos para dar a conocer el programa y apoyar a los posibles interesados en aplicar:

Taller informativo presencial:

16 de julio, oficinas centrales de la Sociedad de Seguros de Vida, de 10 a.m. a 12 m.d.

Talleres virtuales:

Miércoles 8, 15 y 22 de julio a las 12:00 m.d. vía Zoom.

¿Cómo participar?

Esta es una oportunidad dirigida a personas pensionadas o jubiladas asociadas a la Sociedad de Seguros de Vida que se encuentren al día con sus obligaciones ante la organización.

Para inscribirse, puede ingresar a: https://sanjose.impacthub.net/muchomas/.

La convocatoria estará abierta del 1 al 29 de julio. Para obtener más información, puede escribir al correo [email protected] o comunicarse vía WhatsApp al 8817-0333.