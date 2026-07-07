Abren 60 becas para estudiar maestrías online en España

Los profesionales costarricenses tendrán una nueva oportunidad para continuar su formación académica gracias a una convocatoria impulsada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREC) y la Universidad Internacional de Valencia (VIU), que otorgará 60 becas parciales para cursar maestrías oficiales en modalidad 100% virtual.

Las ayudas económicas cubrirán el 60% del costo de la matrícula, mientras que los estudiantes seleccionados asumirán el 40% restante.

Los programas se impartirán completamente en español y abarcan áreas como salud, tecnología, educación y administración de empresas, lo que permitirá a los participantes estudiar desde cualquier parte del país sin dejar de lado sus responsabilidades laborales o personales.

El periodo de postulación estará abierto hasta el 15 de agosto de 2026, y los interesados serán evaluados según su trayectoria académica, experiencia profesional y afinidad con el programa elegido. El inicio de las clases está previsto para octubre de este mismo año.

La iniciativa busca facilitar el acceso a educación superior con respaldo internacional y fortalecer las competencias de los profesionales costarricenses frente a las nuevas exigencias del mercado laboral global, especialmente en áreas vinculadas con la innovación, la transformación digital y el desarrollo empresarial.

Los interesados podrán consultar el listado de maestrías disponibles, los requisitos y el proceso de inscripción a través del sitio web oficial de la convocatoria de la Universidad Internacional de Valencia en este link: https://www.universidadviu.com/int/landing/becas-mrec-viu