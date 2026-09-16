Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Quienes buscan mejorar sus oportunidades laborales podrán optar por una de las 500 oportunidades de formación en inglés que ofrecerá Intensa Language Institute mediante el programa Speak500.

La iniciativa está dirigida a personas mayores de 18 años que residan en Costa Rica y que enfrenten barreras económicas, laborales o territoriales para acceder a este tipo de formación.

Del total de oportunidades, 100 corresponden a becas con coberturas de entre 25% y 100%. Estas se distribuirán en 10 becas con cobertura total, 20 del 75%, 30 del 50% y 40 del 25%.

Además, otras 400 personas podrán recibir un beneficio del 15% sobre la mensualidad. El programa dará prioridad a personas entre los 18 y 34 años, desempleadas, subempleadas o que laboren en la informalidad. También contempla a mujeres jefas de hogar, personas cuidadoras y habitantes de zonas rurales y costeras fuera de la Gran Área Metropolitana.

Foto: cortesía.

Las personas emprendedoras o quienes tengan posibilidades de incorporarse a sectores donde el dominio del inglés amplíe sus oportunidades laborales también podrán ser consideradas. En el caso de personas de 35 a 45 años, podrán participar si acreditan una condición de vulnerabilidad o un impacto laboral relacionado con el aprendizaje del idioma.

¿Cómo aplicar?

La convocatoria estará abierta del 16 al 30 de setiembre de 2026. Las personas interesadas deberán ser mayores de edad, vivir en Costa Rica, contar con cédula de identidad o DIMEX vigente y completar el formulario de aplicación.

Formulario de inscripción de Speak500

Entre los documentos que pueden solicitarse están constancias del IMAS o SINIRUBE, comprobantes de inscripción o actualización en BRETE y documentos que permitan verificar el lugar de residencia.

Quienes aspiren a las 100 becas de mayor cobertura deberán presentar además una carta de motivación o un video de hasta dos minutos explicando por qué la oportunidad sería importante para su desarrollo personal o laboral.

Foto: cortesía.

La selección se realizará mediante un sistema de puntuación que tomará en cuenta factores como la situación socioeconómica y laboral, lugar de residencia y responsabilidades de cuido.

Los resultados se publicarán el 7 de octubre de 2026 y las personas seleccionadas podrán iniciar las lecciones entre esa fecha y el 7 de enero de 2027, dependiendo de la disponibilidad de cupos, nivel y modalidad.

La formación tendrá opciones presenciales y virtuales, sujetas a disponibilidad y al resultado de la prueba de ubicación.