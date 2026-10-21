Abraham Madriz sostiene a Saprissa ante Firpo

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

En el Estadio Jorge “Mágico” González, el Luis Ángel Firpo y el Deportivo Saprissa igualaron 0-0 en el partido de ida del repechaje hacia la Concacaf Champions Cup.

El conjunto salvadoreño tomó la iniciativa en ataque durante gran parte del compromiso, pero la falta de contundencia y una providencial actuación del guardameta rival mantuvieron la paridad en el marcador.

Durante la primera mitad, Firpo dominó el juego explotando las bandas con Diego Ortez y Michell Mercado, sumado al despliegue del delantero Styven Vásquez, quien generó al menos tres ocasiones claras.

Ante el constante asedio local, el arquero morado Abraham Madriz se erigió como la gran figura del encuentro al repeler cuatro opciones claras de gol para sostener a su equipo.

Abraham Madriz fue figura (Foto: Mauricio Aguilar)

En el complemento, Saprissa continuó con severas imprecisiones en el último cuarto de cancha y no logró hacer daño.

Firpo volvió a tocar la puerta mediante disparos de Víctor García y llegadas por izquierda de Ortez, exigiendo nuevamente a Madriz. Las aproximaciones más peligrosas de la visita llegaron a balón parado: Kendall Waston estuvo cerca de anotar con un remate de taquito tras un córner y, poco después, probó con un disparo suave a las manos del portero local Felipe Amaya.

El cierre del partido estuvo cargado de dramatismo cuando al minuto 85 un entrevero en el área morada por poco termina en gol local, salvado nuevamente por el fondo de Saprissa, seguido de un tiro libre al minuto 90 que pasó rozando el marco.

Con la moneda aún en el aire, el clasificado al torneo continental se decidirá el próximo 28 de octubre en el Estadio Ricardo Saprissa.