El domingo 31 de agosto los abogados y las abogadas de nuestro país se pondrán las tenis para competir en la décima edición de su carrera.

Dicha prueba tiene como salida y meta la Sede del Colegio en San José. Inicia a las 7 a.m. y será de 8 kilómetros.

“En esta edición tendremos muchas rifas para los participantes y los premios en efectivo serán para el primero, segundo y tercer lugar los cuales se entregarán inmediatamente finalizada la carrera. Además, las personas corredoras recibirán una camiseta y medalla conmemorativa y un bolso con una botella para el agua, un pañito, una “riñonera” y productos patrocinadores como energizantes, barritas energéticas, bloqueador, snacks y mucho más”, indicaron los organizadores.

Las inscripciones están abiertas en

https://forms.cloud.microsoft/r/pJcMDB122x. El costo para agremiados es de ¢13.000 y para el público en general ¢15.000.