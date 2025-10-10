Una propuesta de ley busca modificar varios artículos del Código Procesal Penal con el objetivo de reducir la mora judicial.

El expediente 24.913 plantea que, para evitar afectaciones en los juicios por choques de agendas entre abogados litigantes, los imputados sean representados por la Defensa Pública.

Sin embargo, especialistas en derecho penal han cuestionado la efectividad de esta medida.

“La norma que proponen no resuelve el problema. No existe un sustento técnico que indique cuántos casos se suspenden por conflictos de agenda. Además, establecer plazos para cambiar de defensor genera una dilación”, señaló Omar Vargas, abogado y catedrático de la UCR.

Vargas considera que desde el inicio del proceso debería existir un abogado defensor principal y otro suplente.

Por su parte, el abogado penalista Rafael Rodríguez advirtió que esta propuesta representa un claro retroceso en materia de garantías fundamentales.

“La Sala Constitucional, al igual que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha reconocido el derecho a la defensa como un derecho inderogable que no puede limitarse arbitrariamente, es inherente a la dignidad humana”, explicó.

El abogado Kendall Ruiz también expresó su preocupación, al señalar que esta medida afecta el derecho de defensa de los imputados dentro del debido proceso.

Federico Campos, abogado litigante, indicó que algunas propuestas se presentan de forma precipitada, aunque con buenas intenciones.

“Muchas veces los procesos se suspenden no porque los abogados pidamos cambios por choques de agenda, sino por la mala gestión de los tribunales, que agendan los juicios de forma indebida”, afirmó.

Designación de juez unipersonal

La iniciativa también propone agilizar la justicia mediante la designación de un juez unipersonal para delitos cuya pena no supere los diez años de prisión.

Rodríguez advirtió que concentrar la decisión de procesos complejos en una sola persona aumenta el riesgo de arbitrariedad y vulnera la imparcialidad judicial, especialmente en delitos de gravedad considerable.

Vargas también cuestionó esta medida, al señalar que un juez unipersonal tendría que presidir el juicio y redactar la sentencia, lo cual resulta excesivo. “¿Cuál es la capacidad de una persona juzgadora para asumir ambas funciones? Triplicar las labores no garantiza más productividad ni más sentencias. Será lo mismo, pero con más carga para una sola persona”, afirmó.

Campos ejemplificó el riesgo con el caso del juicio por la “Trocha”.

“La garantía de las personas sometidas a ese proceso se ve disminuida tres veces con esta idea precipitada, como si fuera solo pasar de cinco a diez años, como si se tratara de un simple número”, concluyó.

Principales propuestas rechazadas

• La audiencia preliminar se convertiría en el último momento para aplicar un proceso especial abreviado

• Imposición de un defensor público por conflictos de agenda del abogado particular

• Reducción de la colegialidad a un juez unipersonal para delitos de hasta diez años de prisión

Kendall Ruiz Abogado litigante “Esto no solo es en defensa de los abogados litigantes, es en defensa de los clientes, las víctimas, los imputados, nuestra labor es visibilizar es que a veces el Poder Judicial propone proyectos sin pensar en todas las partes involucradas en el proceso, no vemos viable que este proyecto pase”.

Rafael Rodríguez Abogado litigante “Estamos interesados en que la justicia sea pronta y cumplida, pero que esta justicia no sea en contra de las personas. En poco espacio verbal, se dejó claro lo que consideramos las falencias del proyecto y el perjuicio que ello conlleva, se dejó la posibilidad de abrir una mesa de trabajo”.