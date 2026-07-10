Abogados alertan riesgos en reformas penales

El Colegio de Abogados advierte que las reformas penales del Ejecutivo presentan graves riesgos de inconstitucionalidad y deficiencias técnicas.

La Comisión de Derecho Penal del Colegio señaló que estas propuestas vulneran derechos fundamentales y el fin resocializador de la cárcel.

“Los proyectos atentan gravemente contra principios, garantías y derechos fundamentales que forman los cimientos del estado de derecho”, afirmó el abogado Gerardo Huertas, integrante de la Comisión.

El proyecto que busca castigar las “asociaciones criminales” es calificado como inviable debido a que introduce definiciones que ya existen en las leyes contra la delincuencia organizada.

Para los juristas es preocupante que se proponga hasta 20 años de prisión por el solo hecho de organizar o dirigir el grupo, incluso si los delitos planeados no se llegan a cometer, ya que consideran se castiga dos veces la misma conducta y viola los principios de proporcionalidad y razonabilidad.

Sobre la propuesta para atacar la reincidencia delictiva, el Colegio es crítico y recomienda su archivo definitivo por ser “absolutamente inviable”.

La crítica principal es que el proyecto pretende obligar a los jueces a dictar prisión preventiva de forma automática para reincidentes, ignorando si la persona tiene familia o trabajo.

Esto convertiría la medida en una “pena anticipada”, desnaturalizando la función del juez y violando la presunción de inocencia, según el análisis de los juristas.

“Esto, sin duda alguna, nos llevaría a condenas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya ha indicado que las medidas cautelares no pueden utilizarse como sanción anticipada”, agregó. Sobre la propuesta de Seguridad Nacional y antecedentes penales, el proyecto busca que una persona que cometió un error en el pasado nunca más sea considerada “primaria” ante la Ley, sin importar el tiempo transcurrido o la levedad del hecho.

Los abogados señalan que esto es inconstitucional, pues sanciona la “personalidad histórica” y no el hecho presente.

Asimismo, se cuestiona el plazo de 15 años para que los antecedentes desaparezcan de las hojas de delincuencia laboral, esto se considera una barrera desproporcionada que impide la reinserción social y el derecho al trabajo, “estigmatizando a las personas de por vida”.

Trabajo de reos

Aunque la idea de poner a trabajar a los privados de libertad suena positiva, el Colegio advierte que el proyecto es inviable si se aprueba de forma aislada.

Para que funcione, se requerirían reformas profundas en el Código de Trabajo y otras normativas de varias instituciones del Estado.

La propuesta establece que las ganancias del trabajo se dividan: 35% para manutención, 35% para víctimas, 20% para apoyo familiar y 10% de ahorro.

Sin embargo, sin los ajustes legales necesarios, existe un alto riesgo de que el sistema caiga en “trabajo obligatorio”.

Los juristas concluyen que, de aprobarse, estas medidas provocarían consultas constitucionales y expondrían al Estado costarricense a serias condenas internacionales.



Conclusiones de los expertos

1. Proyecto para combatir las asociaciones criminales

• El proyecto introduce una definición de “asociación criminal” que choca con las leyes vigentes de delincuencia organizada, lo que generaría inseguridad jurídica para jueces y litigantes.

• La comisión advierte que se castiga dos veces la misma conducta al agravar desproporcionadamente elementos que ya son parte de la existencia básica de cualquier asociación criminal.

2. Ley “Mano Firme” ante la reincidencia delictiva

• La iniciativa busca prohibir de forma generalizada la libertad anticipada o beneficios penitenciarios para delitos como homicidio, narcotráfico y violación.

• Prisión preventiva “automática”: Obligaría a los jueces a dictar prisión preventiva en casos de reincidencia, ignorando si la persona tiene arraigo familiar o laboral.

3. Seguridad nacional y archivos judiciales

• Prohíbe que una persona con antecedentes sea considerada “delincuente primario” de por vida, sin importar el tiempo transcurrido o la levedad del delito anterior.

• Se critica que la ley busca sancionar a la persona por su “historia” y no por el hecho actual, lo cual sería inconstitucional.

4. Ley de “Cero Ocio” en las cárceles

• Propone un régimen organizado de trabajo productivo y formación técnica para eliminar el tiempo ocioso.

• Se requiere de una reforma total del sistema penitenciario.

5. Ley “Gerson Rosales”

• El proyecto amplía la legítima defensa para oficiales de policía y ciudadanos en recintos privados. La comisión advierte que esto podría interpretarse como un permiso para el abuso policial y el aumento de la violencia.

• El punto más criticado es facultar al OIJ para interrogar a detenidos, una práctica históricamente asociada a riesgos de tortura y confesiones forzadas.

Fuente: Comisión de Derecho Penal del Colegio de Abogados