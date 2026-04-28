El abogado de la familia de Junieysis Merlo, Joseph Rivera, asegura que el régimen de Nicaragua le impidió el ingreso a dicho país, por supuestamente unas fotografías que demuestran su relación y participación en actividades de Estados Unidos.

El defensor indicó que él viajaba a Nicaragua el sábado 26 de abril y que ya había comprado los boletos de avión y que un día antes del viaje, en la noche, le notifican que no lo dejan entrar.

“Una funcionaria del consulado la llamamos y le preguntamos, y me dice que usted tiene afinidad con el gobierno de los Estados Unidos; el régimen Ortega Murillo lo ve como un peligro para ellos. Además, hay fotos que usted se tomó en Pensilvania cuando estuvo en el FBI, pues el régimen establece que seguro usted es un espía del FBI o de la CIA”, indicó el litigante.

De acuerdo con el abogado, la intención de viajar a Nicaragua era para conversar con la familia de Merlo, y ponerles al tanto sobre el tema de la custodia de las menores, quienes continúan bajo protección del Patronato Nacional de la Infancia.