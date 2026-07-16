Abogado pide que se repita juicio por femicidio de Nadia Peraza

La defensa de Jeremy Buzano, acusado del femicidio de la joven Nadia Peraza, solicita que se repita el juicio en donde lo condenaron a un total de 79 años de cárcel.

Así lo pidió tras la audiencia realizada en el tribunal de apelación de San Ramón, donde además pidió que se deje en libertad a Buzano, quien ya tiene más de dos años de estar en prisión preventiva.

Francisco Herrera, abogado del acusado, señaló una serie de supuestas fallas en la investigación y cuestionó el actuar de los jueces en el debate donde se declaró culpable a la expareja de la joven asesinada.

“Esta representación dentro del recurso, lo que está pidiendo, que se ordene anular la sentencia del Tribunal, que se ordene que se celebre un nuevo juicio con una integración diferente al anterior en Heredia, y que se ordene la libertad inmediata de mi ofendido”, dijo.

El defensor señaló que existió un “divorcio” entre la prueba que se presentó durante el debate y lo resuelto por los jueces.

“Por lo tanto, eso produce una nulidad absoluta y estamos ante la presencia de una sentencia totalmente nula.

Hubo una errónea valoración de toda la prueba que fue llevada al estrado, no fue valorada de forma pertinente por los jueces”, agregó.

Además, aseguró que la investigación judicial está “mal” desde el principio y cuestionó que se tardó demasiado en poner una denuncia por la desaparición de la joven.

Herrera se mantiene firme en su posición de que su representado es inocente de la acusación y sugirió que otras personas pudieron tener una participación en el crimen.

El abogado de la familia de Peraza, Joseph Rivera, arremetió contra lo indicado por el defensor de Buzano, y calificó las afirmaciones como “temerarias”.

“Nadia murió a manos del hombre que está aquí sentado (Buzano), que mató a Nadia Peraza y que, en el último dictamen de este señor en el hospital psiquiátrico, dijo inicialmente que la mató y luego se retractó y afirmó que fue un vecino quien la mató”, dijo.

Rivera también apeló parte de la sentencia, ya que asegura que el tribunal no valoró en la pena impuesta el delito de la sustracción patrimonial, lo que podría incrementar la sanción de 79 años de prisión.

“En el expediente consta que este sujeto (Buzano) le quitó las tarjetas bancarias y una vez que le dio muerte, realizó varias compras, hasta gastos en línea por artículos adquiridos en Internet. Esta es la disconformidad que tenemos en este tema”, explicó.

El fiscal Óscar Serrano, indicó a Grupo Extra que rechaza lo solicitado por la defensa del acusado y explicó que el actuar del tribunal en el juicio donde lo condenaron a 79 años de cárcel, se hizo con toda la legalidad.

“Esto que ha indicado la defensa de una supuesta violación al debido proceso o al derecho de defensa, esto no existió en lo absoluto, se trata de argumentaciones subjetivas”, dijo.

El Tribunal indicó que está sometido a un proceso de deliberación de lo planteado por todas las partes y que en las próximas semanas se conocería la decisión final en este caso.



El acusado permaneció en silencio en la sala del Tribunal de Apelación.