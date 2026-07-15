Abogado pide libertad inmediata de Jeremy Buzano

Francisco Herrera, abogado de Jeremy Buzano Paisano, pidió que se deje en libertad al cliente que representa.

Así lo solicitó en la vista oral de apelación por la sentencia que se dictó de 79 años por el femicidio de la joven Nadia Peraza.

Herrera indicó que su cliente lleva en la cárcel ya más de 2 años, lo cual lo ha afectado a nivel emocional y físico.

Además, el defensor asegura que el juicio tuvo varias deficiencias en el proceso, por lo cual esperan que el debate vuelva a realizarse.

El abogado de Buzano argumenta que su cliente es inocente de todos los cargos que se le imputan.

Herrera arremetió contra los investigadores del caso y señaló que la indagatoria fue débil y deficiente.