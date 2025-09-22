El abogado constitucionalista Ewald Acuña explicó la ruta judicial que seguiría el caso contra el presidente Rodrigo Chaves si se levanta su inmunidad.

Detalló que el expediente pasaría a la Sala de Casación Penal para que se decida una declaración indagatoria.

El proceso podría culminar en un juicio oral y público que, según el experto, podría programarse para realizarse antes de mayo del próximo año. Acuña aclaró que el levantamiento de inmunidad es un trámite procesal y no implica una declaración de culpabilidad.