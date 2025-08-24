José Miguel Villalobos, representante legal del presidente Rodrigo Chaves en el Caso BCIE, liderará la papeleta de diputados por la Provincia de Alajuela.

El aspirante descartó que su elección se debiera a algún tipo de favor político por ser el abogado del mandatario al tiempo que mencionó algunas reformas que llevaría a cabo en caso de llegar a Cuesta de Moras.

El segundo lugar, fue disputado por la exdiputada Mireya Zamora, sin embargo, se lo dejó Zaira Murillo.

La lista la completan Gerald Bogantes, Grettel Ávila y Wilson Jiménez.

“Yo no incidí en nada, a mí me pidieron que ocupara el primer lugar de la papeleta si la asamblea de Pueblo soberano así lo definía y así lo fue”, subrayó Villalobos.

El resto de listas quedarán definidas en horas de la tarde.