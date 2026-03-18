Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

El abogado del principal sospechoso de asesinar a Nadia Peraza presentó las conclusiones del caso este miércoles.

Durante su intervención afirmó que tanto el sujeto de apellido Buzano y Peraza tenían constantemente agresiones verbales entre ellos.

“Hoy tenemos un grave problema, el hombre no puede denunciar una agresión doméstica, porque todo mundo se burla de él”, dijo.

Esto debido a los constantes pleitos y discusiones que tenia la pareja, de acuerdo con testimonios de familiares y vecinos.

“Pero la mujer si puede denunciar una agresión doméstica y sacan al esposo y no pasa nada, se ha vuelto una costumbre”, agregó.

La Fiscalía solicitó contra Buzano una pena de 128 años de cárcel por los delitos de famicidio, suplantación de identidad, robo agravado y estafas informáticas.