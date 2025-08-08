Alfonso Ruiz, abogado que representó durante años a la familia de la doctora María Luisa Cedeño, expresó su rechazo por la publicación del libro escrito por Harry Bodaan, uno de los acusados en el caso y actualmente prófugo de la justicia costarricense.

Según declaró el jurista, el texto le genera una “enorme molestia” tanto a nivel personal como profesional, debido a que Bodaan no ha comparecido ante el tribunal, tiene orden de captura vigente y fue declarado en rebeldía por las autoridades judiciales.

“Es una desazón ver a una persona que no tiene la valentía de enfrentar el proceso judicial en Costa Rica tratando de lucrar con un caso donde al día de hoy sigue siendo partícipe”, manifestó el abogado, quien calificó la publicación como un acto indecoroso.

El profesional señaló que si Bodaan hubiera sido absuelto por certeza o declarado libre de responsabilidad tras agotar el proceso penal, podría entender que publique su versión de los hechos. Sin embargo, cuestionó que intente “vender su tesis de inocencia” desde el extranjero, sin haber rendido cuentas ante el sistema judicial.

“No voy a gastar un cinco en comprar el libro ni un minuto en leerlo. Es una persona que no da la cara y aún no se ha determinado si participó o no en el crimen”, enfatizó Ruiz.

La familia de la doctora Cedeño ya no participa activamente en el proceso penal. No obstante, el abogado subrayó la importancia de que los señalados enfrenten el juicio en Costa Rica antes de exponer públicamente su versión de los hechos.